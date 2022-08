HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das zweite Quartal des Antikörperspezialisten habe nach den bereits veröffentlichten Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Analystin Xian Deng am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Studiendaten zum Alzheimer-Wirkstoff Gantenerumab seien nun der entscheidende Kurstreiber im zweiten Halbjahr. Da Morphosys-Aktien aktuell unter dem Barmittelbestand des Unternehmens bewertet würden, erhielten Anleger das Kurspotenzial von Gantenerumab und auch Pelabresib praktisch kostenlos./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.