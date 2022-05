HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Morphosys nach veröffentlichten Zusammenfassungen aus zum anstehenden onkologischen Kongress Asco auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Daten zu bispezifischen Antikörpern beim Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und zum Multiplen Myelom (MM) seien weiterhin beeindruckend, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich Myelofibrose sei er nach der Prüfung der Daten von Konkurrenzprodukten zudem weiterhin von Morphosys' Wirkstoff Pelabresib angetan./ck/mis



