NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach der "Inspire"-Konferenz des Softwareriesen von 350 auf 385 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Veranstaltung habe ihn in seiner extrem optimistischen Einschätzung des kommerziellen Potenzials von generativer Künstlicher Intellgenz (KI) bestärkt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;