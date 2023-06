NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Analyst Mark Murphy passte sein Bewertungsmodell für den Softwarekonzern an dessen erhöhte Rückstellungen wegen einer Geldstrafe der irischen Datenschutzkommission (IDPC) an. Daraus resultierten seine gesenkten Ergebnis- und Free-Cashflow-Prognosen für das laufende Geschäftsquartal, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis;