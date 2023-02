NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern beginne die Investitionen in Künstliche Intelligenz zu ernten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih;