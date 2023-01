NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft mit OpenAI könnte für den Softwarekonzern entscheidende Impulse bringen, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Übernahme des Unternehmens mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz sei unterdessen unwahrscheinlich./mf/tih;