NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Im Fall eines Kaufs des Bürokommunikationsdienstes Slack dürfte es der Konkurrent Salesforce schwer haben, das Wachstum von Slack deutlich zu beschleunigen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einige Kunden könnten dann zu Microsoft-Lösungen abwandern./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 03:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.