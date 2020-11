ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die Transformation von Geschäftsbereichen in die Cloud sollte sich sowohl auf den Umsatz als auch auf den Gewinn des Softwarekonzerns günstig auswirken, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei jedoch ein längerer Prozess des Übergangs./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 04:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.