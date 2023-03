ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern dürfte bei der Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz in seinem Office-Softwarepaket langsam vorgehen, insbesondere wenn Unternehmen noch Vorbehalte hätten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la;