NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach der Build-Konferenz für Software-Ingenieure und Webentwickler auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern setze die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in seine Plattform fort und habe Produkte für Verbraucher- und Geschäftsanwendungen angekündigt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die noch in den Kinderschuhen steckende Einführung von KI in Unternehmen wachse dynamisch und dürfte sich weiter beschleunigen./ck/gl;