NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns von 325 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloud-Sparte habe sich mit einem überraschend starken Wachstum deutlich besser als befürchtet entwickelt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden, aktualisierten Studie. Noch beeindruckender sei der Ausblick auf das laufende Quartal. Dazu sollten höhere Preise ihre Wirkung erst noch entfalten und etliche Jahre lang für ein starkes Wachstum sorgen./gl/bek;