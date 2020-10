NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Von dem Softwarekonzern verspreche sie sich einen starken Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sehe Microsoft weiterhin als gut positioniert, um von den Trends zu Cloud-Lösungen und serverbasierter Software zu profitieren./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 22:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.