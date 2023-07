NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 22 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Reifenhersteller habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;