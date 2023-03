NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die kommenden Quartalszahlen des Reifenherstellers sollten solide ausfallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free Cahflow dürfte sich stark entwickelt haben./mf/gl;