NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das ersten Quartal sei eher schwach gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz des Reifenkonzerns habe leicht unter den Erwartungen gelegen. Er rechnet aber nicht mit Anpassungen an den Konsensschätzungen./tih/he;