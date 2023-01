NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Michelin von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 28 Euro belassen. Langfristig böten die Franzosen eine großartige Anlagestory, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zunächst gebe es aber Gegenwind durch das Wirtschaftsumfeld und einen eher mauen Ersatzreifenmarkt./ag/ajx;