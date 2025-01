NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Reifenhersteller dürfte mit dem vierten Quartal im Rahmen der Erwartungen liegen, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cash Flow könnte unterdessen positiv überraschen./mf/bek;