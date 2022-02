NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Bei den Aktien des Reifenherstellers sei der Kursrutsch nach dem Ausblick für den freien Mittelfluss (Free Cashflow) übertrieben gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass die Franzosen bei den Investitionsausgaben Aufholbedarf hätten, sei kein Grund zur Sorge. Darüber hinaus habe das Unternehmen bereits gezeigt, dass es höhere Rohstoffkosten mit seinem Preis- und Produktmix kompensieren könne./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 09:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 09:13 / ET



