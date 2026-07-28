Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
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Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Halbjahr beim operativen Gewinn (Ebit) und beim Free Cashflow die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unterdessen bestätigt worden./rob/mf/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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