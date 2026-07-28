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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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28.07.2026 13:58:37

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im ersten Halbjahr beim operativen Gewinn (Ebit) und beim Free Cashflow die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unterdessen bestätigt worden./rob/mf/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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13:58 Michelin Outperform Bernstein Research
13:32 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
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10:19 Michelin Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
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