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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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13.07.2026 13:04:35

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Reifenhersteller sieht Harry Martin deren Aktien weiter als ein Muss in den Depots der Anleger. Daran änderten auch seine Erwartungen für die Volumina nichts, die er an die schwächeren jüngsten Branchendaten und den zu erwartenden Gegenwind seitens der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr angepasst habe, betonte er am Freitag in seinem Ausblick. Denn beim letzten größeren Kostenanstieg seien die Papiere überdurchschnittlich gelaufen und hätten Spitzenbewertungen erreicht. Martin empfiehlt neben Michelin Pirelli und Bridgestone weiter mit "Outperform". Bei Continental, die er mit "Marketperform" einstuft, sieht er indes Risiken und das verbleibende Reifengeschäft mit einem kleinen Aufschlag gegenüber Michelin angemessen bewertet./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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13:04 Michelin Outperform Bernstein Research
09.07.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
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