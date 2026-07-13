Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
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Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Reifenhersteller sieht Harry Martin deren Aktien weiter als ein Muss in den Depots der Anleger. Daran änderten auch seine Erwartungen für die Volumina nichts, die er an die schwächeren jüngsten Branchendaten und den zu erwartenden Gegenwind seitens der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr angepasst habe, betonte er am Freitag in seinem Ausblick. Denn beim letzten größeren Kostenanstieg seien die Papiere überdurchschnittlich gelaufen und hätten Spitzenbewertungen erreicht. Martin empfiehlt neben Michelin Pirelli und Bridgestone weiter mit "Outperform". Bei Continental, die er mit "Marketperform" einstuft, sieht er indes Risiken und das verbleibende Reifengeschäft mit einem kleinen Aufschlag gegenüber Michelin angemessen bewertet./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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