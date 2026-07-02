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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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02.07.2026 20:35:56

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Harry Martin verwies in einem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick auf Aussagen des Reifenherstellers im Pre-Close-Call vor dem Quartalsbericht. Nach den optimistischen Äußerungen des Wettbewerbers Continental zum zweiten Quartal am Mittwoch sei er unsicher gewesen, ob Michelin bei den Absatzmengen enttäuschen könnte, schrieb Martin. Die nun erfolgte Bestätigung der gesamten bisherigen Jahresprognose dürfte daher eine gewisse Erleichterung darstellen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Harry Martin 		KGV*:
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