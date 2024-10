NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der französische Reifenhersteller habe seine Schätzungen und die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei eine allmähliche Verschlechterung der Nachfrage der Autohersteller./la/he;