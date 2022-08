NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin nach Investorengesprächen zu den Halbjahreszahlen von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Reifenhersteller dürfte seine Ziele für 2022 erreichen, für das kommende Jahr rechne er jedoch mit einem um 5 Prozent schwächeren operativen Ergebnis (Ebit) als der Konsens, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht anhaltenden Gegenwind durch höhere Energie- und Arbeitskosten sowie sinkende Marktanteile in den kommenden Quartalen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 16:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





