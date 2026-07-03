Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
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Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Nach Vorab-Aussagen des Reifenherstellers zu den anstehenden Halbjahreszahlen habe er seine Schätzungen beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend Höhere europäische Zölle für asiatische Importe sollten der hiesigen Branche schon im dritten Quartal helfen. Er rechnet mit steigenden Marktanteilen und einer besseren Preissetzungsmacht der Hersteller mit Produktionsstätten in Europa, was Michelin, Continental und Pirelli Rückenwind geben könnte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
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Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
30.00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-