NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Absatzvolumina seien im ersten Quartal weniger stark gesunken als befürchtet, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend. Trotz Gegenwinds hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt. Dies zeige, dass man sich wohl ursprünglich vor dem Nahost-Krieg Luft nach oben lassen wollte./rob/ag/gl;