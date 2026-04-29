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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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30.04.2026 06:45:03

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Absatzvolumina seien im ersten Quartal weniger stark gesunken als befürchtet, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend. Trotz Gegenwinds hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt. Dies zeige, dass man sich wohl ursprünglich vor dem Nahost-Krieg Luft nach oben lassen wollte./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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06:45 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 Michelin Outperform Bernstein Research
16.04.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Michelin Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
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