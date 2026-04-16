Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
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16.04.2026 20:19:06
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nachdem die Marktschätzungen für den Reifenhersteller inzwischen gesunken seien, erschienen ihm die Erwartungen nun angemessen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag angesichts der anstehenden Quartalszahlen. Zuvor seien sie zu hoch gewesen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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