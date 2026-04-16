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16.04.2026 20:19:06

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nachdem die Marktschätzungen für den Reifenhersteller inzwischen gesunken seien, erschienen ihm die Erwartungen nun angemessen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag angesichts der anstehenden Quartalszahlen. Zuvor seien sie zu hoch gewesen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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20:19 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Michelin Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Michelin Neutral UBS AG
07.04.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
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