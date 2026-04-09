Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
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Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Stellantis und Continental sind seine "Top Picks". Im Reifenbereich böten schwache Volumina und Sorgen mit Blick auf die Rohstoffpreise attraktive Einstiegsgelegenheiten. Bei Michelin erschienen die Risiken für sinkende Konsensschätzungen für 2026 allerdings am größten./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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