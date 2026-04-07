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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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07.04.2026 11:58:48

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einer schwachen operativen Entwicklung des Reifenherstellers im zweiten Halbjahr 2025 richte sich die Aufmerksamkeit nun auf den Umsatz im ersten Quartal sowie die Profitabilität im ersten Halbjahr 2026, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Der Analyst rechnet mit einer Erholung von den jüngsten Tiefs./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
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Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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11:58 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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