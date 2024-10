NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois reduzierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von 2024 bis 2026 um jeweils zwei Prozent. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien hält der Experte die von Pirelli und Continental für aussichtsreicher./bek/men;