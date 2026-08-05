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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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06.08.2026 09:49:39

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des ersten Halbjahrs hätten die Stabilisierungsstory untermauert, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch. Der Aktie des Reifenherstellers fehlten allerdings echte Kurstreiber./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
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