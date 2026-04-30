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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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30.04.2026 08:45:38

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Michelin nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Reifenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und trotz des zunehmend schwierigen Umfelds die Jahresziele bestätigt, schrieb Erwann Dagorne am Mittwochabend. Er sieht aber weiter Risiken für die Markterwartungen an das laufende und kommende Jahr sowie die Gefahr einer Senkung der diesjährigen Cashflow-Prognose./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
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