ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Patrick Hummel rechnet in einer am Montag vorliegenden Analyse damit, dass sich die Aussichten in der Automobilbranche weiter verschlechtern. Es dürfte im Sektor weitere Gewinnwarnungen geben. Er kürzte daher seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Jahr 2025 im Schnitt um 15 bis 20 Prozent. Generell wirke es aber so, als sei schon viel eingepreist. Die reinen Reifenhersteller Pirelli und Michelin zählt er zu seinen positiven Empfehlungen./tih/ag;