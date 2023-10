FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet mit einem Quartal im Einklang mit den Konzernzielen für das Gesamtjahr, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Das Management des Reifenherstellers dürfte daher an seiner Prognose festhalten. Im dritten Jahresviertel dürften Preiseffekte sich erneut positiv ausgewirkt haben, die Volumina aber blieben wohl weiter eine Belastung./tav/la;