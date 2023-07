ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach aktuellen Marktdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Juni sei wohl der zweite Monat in Folge mit einem erfreulichen globalen Wachstum bei Pkw-Ersatzreifen gewesen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege vor allem an China und Nordamerika. Bei Truck-Ersatzreifen sei der globale Markt ohne China aber offenbar geschrumpft./tih/gl;