FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin anlässlich der angekündigten Übernahme der Flex Composite Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Obwohl der Deal relativ teuer sei, scheine er strategisch und vom Portfolio her gut zum Reifenkonzern zu passen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./edh/ag;