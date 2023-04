NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Umsatz des Reifenherstellers im ersten Quartal habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, wobei ein besserer Preismix die schwächeren Volumina teilweise ausgeglichen hätten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Michelin dürfte aus Vorsicht wegen der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten die Jahresziele unverändert gelassen haben./ck/he;