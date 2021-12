FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Michelin von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2022 optimistisch für die Autohersteller. Im Bereich der Zulieferer rät er dagegen weiter zu selektiver Auswahl. Die Deutsche-Bank-Favoriten sind Daimler und Stellantis sowie Faurecia, Michelin und Schaeffler./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 06:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.