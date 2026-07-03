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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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03.07.2026 12:26:58

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten nach 11 rückläufigen Quartalen in Folge wieder ein Umsatzwachstum belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Schätzungen für den Reifenhersteller moderat an./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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12:26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
06:49 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
01.07.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
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