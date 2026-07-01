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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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01.07.2026 19:12:42

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Daten zu Reifen-Importen in die EU. Dabei verwies er auf einen deutlichen Anstieg der Importe im April im Vergleich zu den Monaten Februar und März, da sich die Entscheidung über Antidumping-Maßnahmen weiterhin verzögere. Das öffne die Türen für verstärkte Einfuhren. Aktuell werde mit einer Entscheidung der EU am 7. Juli gerechnet. Sie könnte den Weg für die Erhebung hoher Zölle auf chinesische Reifenimporte ebnen, schrieb er./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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19:12 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.06.26 Michelin Outperform Bernstein Research
22.05.26 Michelin Neutral UBS AG
08.05.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
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