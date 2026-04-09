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Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

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09.04.2026 11:08:58

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Eine Änderung der Zielvorgaben des Reifenherstellers für 2026 erwarte er nicht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

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11:08 Michelin Buy Deutsche Bank AG
08:49 Michelin Neutral UBS AG
07.04.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
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