Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’718 0.0%  SPI 17’751 0.1%  Dow 46’408 -0.1%  DAX 22’790 -0.7%  Euro 0.9156 0.1%  EStoxx50 5’603 -0.8%  Gold 4’461 -1.4%  Bitcoin 55’192 -2.2%  Dollar 0.7929 0.1%  Öl 106.5 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird
Meta, Alphabet-Tochter Google und Snapchat unter Beobachtung: Untersuchungen zu Suchtpotenzial und Jugendschutz - Aktien im Blick
ABB-Aktie leichter: Grossaufträge für Rechenzentren - ABB liefert Technik für KI-Strominfrastruktur
Jefferies & Company Inc. beurteilt Continental-Aktie mit Buy
Lonza-Aktie im Plus: Pharmazulieferer eröffnet Entwicklungszentrum in Singapur zur Optimierung von Bioprozessen
Suche...
Plus500 Depot

Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 14:40:43

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse Daten zu Reifenimporten für Januar aus. Importe hätten in Europa und den USA in den vergangenen zwölf Monaten Marktanteile gewonnen, doch dabei gebe es derzeit wieder eine Wende hin zu heimischen Produzenten. Insgesamt seien die Importe nach Europa im Januar um 34 Prozent gefallen und jene aus China sogar um 63 Prozent./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse