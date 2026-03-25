NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse Daten zu Reifenimporten für Januar aus. Importe hätten in Europa und den USA in den vergangenen zwölf Monaten Marktanteile gewonnen, doch dabei gebe es derzeit wieder eine Wende hin zu heimischen Produzenten. Insgesamt seien die Importe nach Europa im Januar um 34 Prozent gefallen und jene aus China sogar um 63 Prozent./tih/ck;