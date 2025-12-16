Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.12.2025 16:46:33

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Aussagen des großen Kautschukproduzenten SRI Trang zu rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage deuteten auf niedrigere Importe der EU und USA hin, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Davon könnten lokale Produzenten wie Michelin und Continental profitieren./bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

