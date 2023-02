NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von neun Euro belassen. Der Großhandelskonzern habe beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, aber dennoch seine Prognose nur bestätigt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Unter dem Strich erwartet der Experte daher eine eher neutrale Kursreaktion./la/he;