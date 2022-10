NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro nach Quartalszahlen von 10,90 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine bereinigten Ergebnisschätzungen (Ebitda) mit Blick auf den Ausblick des Großhandelskonzerns gesenkt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/he;