NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach endgültigen Geschäftsjahreszahlen 2020/21 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Borja Olcese aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Großhandelskonzern, senkte dabei unter anderem seine Margenprognosen und verwies auf den Ergebnisausblick (bereinigtes Ebitda) für das neue Geschäftsjahr. Dieser liege deutlich unter den Erwartungen, schrieb er und erwartet, dass die durchschnittliche Analystenschätzung nun um rund zehn Prozent sinken dürfte./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 00:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.