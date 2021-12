HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.

Der Ausblick auf das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr sei etwas enttäuschend, was vielleicht auch der gegenwärtigen Corona-Unsicherheit zu Schulden sei, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahreszahlen des Handelskonzerns seien Ausdruck von dessen Neuorientierung und gezeichnet vom stärkeren Fokus auf Wachstum./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 08:15 / MEZ



