MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Metro AG nach dem Start eines B2B-Online-Marktplatzes für Unternehmen aus dem Gastronomiesektor auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Volker Bosse begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie den Schritt des Handelskonzerns hin zu einer weiteren Digitalisierung seiner Dienstleistungen und Angebote. Gleichwohl hielt Bosse an seinen Schätzungen fest, da die Beiträge des Projektes zum Gesamtergebnis zu vernachlässigen sein sollten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 03:59 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 03:59 / CEST





