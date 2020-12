FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Metro nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 auf "Halten" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Handelskonzerns sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei

der Herleitung des fairen Wertes je Aktie orientiere er sich an den Ergebniszahlen fu?r das Geschäftsjahr 2022/23. Bis dahin sollten die Folgen der Coronavirus-Pandemie komplett u?berstanden sein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:54 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 17:18 / MEZ



