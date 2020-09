FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach einem neuen Übernahmeangebot von EPGC von 8,70 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auslöser der Offerte dürfte auch die Entscheidung von Metro-Chef Olaf Koch gewesen sein, den Handelskonzern zum Jahresende zu verlassen, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zu erwartenden Aktienkäufe von EPGC am Markt sollten den Kurs der Metro- Stammaktien stützen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 08:40 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 10:40 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.