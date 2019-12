FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Metro AG auf "Halten" mit einem fairen Wert von 14 Euro belassen. Das laufende Geschäftsjahr 2019/20 des Handelskonzerns sei von zahlreichen Sonderfaktoren geprägt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte eine Dividendenzahlung in Höhe

von 0,70 Euro je Aktie auch für 2019/20 darstellbar sein./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2019 / 14:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2019 / 14:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.